Caserta | Articolo Uno | eletto il nuovo esecutivo provinciale

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolta in remoto, lunedì 1 marzo 2021, una riunione della direzionediUno. All’ordine del giorno le elezioni amministrative, che riguarderanno prossimamente diversi comuni di Terra di Lavoro, compreso il comune capoluogo; il tesseramento 2021 e l’elezione del. Il partitono sosterrà le coalizioni locali che fanno riferimento al campo progressista e ambientalista, tenendo opportunamente in considerazione le sensibilità territoriali lì dove il partito è presente in maniera strutturata. Sulla questione del tesseramento,Unosarà impegnato nei prossimi mesi sui territori, comune per comune, nello sforzo di creare una comunità ...

UnioneSarda : Cade un elicottero in avaria: muore una 50enne, grave il pilota ferito #Caserta - CoESItalia : Nuovo Articolo: SCANDALO ASL CASERTA.”E’ tua, tutto a posto”, la Misericordia di Caivano vince la gara con le buste… -

Ultime Notizie dalla rete : Caserta Articolo

Fanpage.it

Stefanile - Plesso San Giovanni' di Aversa (), illustrando l'attività della Polizia ferroviaria e alcune norme di buon comportamento da seguire in stazione. A conclusione dell'incontro ai ...... Cristina Bowerman, Glass Hostaria, Roma (9%); Rosanna Marziale, Le Colonne,(7%). Per la ...per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra) Fai clic qui per inviare l'via ...Da lunedì 8 marzo oltre 6 milioni di studenti potrebbero seguire le lezioni da casa, se i governatori regionali disporranno la sospensione delle attività in ...Le attività investigative hanno avuto origine in seguito ad un episodio delittuoso avvenuto lo scorso 12 settembre, allorquando, una coppia di coniugi denunciava di essere stata vittima di una rapina ...