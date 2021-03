Casali del Manco CS Incontro d’Insediamento del Gruppo di Lavoro Misto Parco Fiume Cardone Il Sindaco | Nuccio Martire | ”l’obiettivo è promuovere le Risorse del Territorio”!

Leggi su laprimapagina

(Di mercoledì 3 marzo 2021) L’Amministrazione didel, per conferire ancor più valore e concretezza al ruolo del Comitato per la Valorizzazione della Valle deled alla stessa Idea-Progetto (giudicata strategica) della realizzazione del medesimoFluviale, ha inteso costituire undi( con la partecipazione di esponenti dell’Ente Locale e del Comitato). Infatti, con la Deliberazione di Giunta Comunale n.143 del Reg. Del 31.12.2020 sono stati designati a far parte di tale Organismo ( a tutti gli effetti con valenza istituzionale), gli esponenti dell’Amministrazionena, guidati dal primo cittadino: -Federica Paura ( Vice ...