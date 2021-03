Capo Verde, a Porto Mosquito murales per la biodiversità (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – A Porto Mosquito, un villaggio di pescatori a una ventina di chilometri da Praia, la capitale di Capo Verde, i muri hanno iniziato a parlare di biodiversità, tutela del mare e degli oceani e pesca sostenibile. Finora sono stati realizzati infatti 13 murales parte di un progetto lanciato dall’associazione locale Lantuna, che punta a fare della Baia do Inferno una riserva naturale.Mante, tartarughe marine, pesci spada, delfini e coralli sono alcuni dei soggetti di queste opere realizzate da street artist locali. Uno dei murales è dedicato al documentarista Jacques Cousteau, che visitò almeno tre volte l’arcipelago di Capo Verde contribuendo a far conoscere le bellezze dei suoi mari e sensibilizzando sull’importanza di tutelarli. “Abbiamo realizzato il primo murale nel 2018” ha raccontato ai media internazionali la direttrice di Lantuna, Ana Veiga. Leggi su dire (Di mercoledì 3 marzo 2021) ROMA – A Porto Mosquito, un villaggio di pescatori a una ventina di chilometri da Praia, la capitale di Capo Verde, i muri hanno iniziato a parlare di biodiversità, tutela del mare e degli oceani e pesca sostenibile. Finora sono stati realizzati infatti 13 murales parte di un progetto lanciato dall’associazione locale Lantuna, che punta a fare della Baia do Inferno una riserva naturale.Mante, tartarughe marine, pesci spada, delfini e coralli sono alcuni dei soggetti di queste opere realizzate da street artist locali. Uno dei murales è dedicato al documentarista Jacques Cousteau, che visitò almeno tre volte l’arcipelago di Capo Verde contribuendo a far conoscere le bellezze dei suoi mari e sensibilizzando sull’importanza di tutelarli. “Abbiamo realizzato il primo murale nel 2018” ha raccontato ai media internazionali la direttrice di Lantuna, Ana Veiga.

