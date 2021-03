Campania, zona rossa più vicina: le varianti corrono e le terapie sub intensive sono sature (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le terapie sub intensive sono già quasi tutte sature: la zona rossa in Campania sembra quasi inevitabile. La classificazione in arancione non ha avuto finora gli effetti sperati. Le varianti, soprattutto quella inglese, stano nuovamente mettendo a dura prova il sistema sanitario campano. Aumentano i contagi giornalieri, l’indice Rt con profilo esponenziale, ospedali quasi saturi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 3 marzo 2021) Lesubgià quasi tutte: lainsembra quasi inevitabile. La classificazione in arancione non ha avuto finora gli effetti sperati. Le, soprattutto quella inglese, stano nuovamente mettendo a dura prova il sistema sanitario campano. Aumentano i contagi giornalieri, l’indice Rt con profilo esponenziale, ospedali quasi saturi. L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

