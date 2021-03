Campania, il bollettino Covid: oggi 2.635 positivi ma il tasso cala al 9,9% (Di giovedì 4 marzo 2021) Campania, il bollettino Covid. L’Unità di Crisi della Regione Campania ha diffuso il bollettino odierno relativo a positivi, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 2.635, di cui 168 sintomatici e 2.113 asintomatici (relativi ai soli tamponi molecolari), a fronte di 26.533 tamponi processati. Si registrano 40 nuovi deceduti, di cui 15 negli ultimi due giorni e 25 morti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 628. La situazione posti letto: 137 posti in terapia intensiva occupati su 656 disponibili; 1.356 posti in degenza ordinaria occupati su 3.160 disponibili. L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 marzo 2021), il. L’Unità di Crisi della Regioneha diffuso ilodierno relativo a, guariti e deceduti per coronavirus. I nuovi casi sono 2.635, di cui 168 sintomatici e 2.113 asintomatici (relativi ai soli tamponi molecolari), a fronte di 26.533 tamponi processati. Si registrano 40 nuovi deceduti, di cui 15 negli ultimi due giorni e 25 morti in precedenza ma registrati ieri. I guariti sono 628. La situazione posti letto: 137 posti in terapia intensiva occupati su 656 disponibili; 1.356 posti in degenza ordinaria occupati su 3.160 disponibili. L'articolo ilNapolista.

