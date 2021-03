Call of Duty Modern Warfare e Warzone su PS5 e Xbox Series X ricevono un nuovo texture pack ad alta risoluzione (Di mercoledì 3 marzo 2021) Un nuovo High Resolution pack per Call of Duty Modern Warfare e Call of Duty Warzone è ora disponibile per il download su console, insieme a texture ad alta risoluzione. Il nuovo pacchetto texture è ora disponibile per il download su PlayStation 5, PlayStation 4 Pro e Xbox Series X. Al momento non sono state fornite informazioni specifiche, ma i report suggeriscono che le armi e i modelli dei personaggi sembrano più nitidi. Call of Duty Warzone è il primo capitolo free-to-play della serie. Il titolo è un battle royale che supporta fino a 150 giocatori, con diverse ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 3 marzo 2021) UnHigh Resolutionperofofè ora disponibile per il download su console, insieme aad. Ilpacchettoè ora disponibile per il download su PlayStation 5, PlayStation 4 Pro eX. Al momento non sono state fornite informazioni specifiche, ma i report suggeriscono che le armi e i modelli dei personaggi sembrano più nitidi.ofè il primo capitolo free-to-play della serie. Il titolo è un battle royale che supporta fino a 150 giocatori, con diverse ...

domex69 : @scintilla_rm Dai forza, compragli sto “ call of duty ww2” .. gli serve per scuola ??????.. vedrai che i voti in storia saranno da 10 e lode . - Abdoul_SU : RT @BauchiCarzNG: •Foriegn Used 2017 Toyota Corolla Sport •Duty:? •Price: #5M ??Kaduna Call:08078834994/09084195638 - IGNitalia : Nella giornata di ieri è stato pubblicato senza un nuovo pacchetto da oltre 8 GB di #CallofDutyWarzone, che aggiung… - Official_CheeXy : RT @BauchiCarzNG: •Foriegn Used 2017 Toyota Corolla Sport •Duty:? •Price: #5M ??Kaduna Call:08078834994/09084195638 - nauwas05 : RT @BauchiCarzNG: •Foriegn Used 2017 Toyota Corolla Sport •Duty:? •Price: #5M ??Kaduna Call:08078834994/09084195638 -