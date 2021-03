Calcio, Serie A 2021: il Milan si salva nel recupero, Atalanta straripante. Vince anche la Roma (Di giovedì 4 marzo 2021) Il Calcio in Italia ha visto proseguire la sesta giornata del girone di ritorno della Serie A 2020-2021: nel match delle ore 18.30 pirotecnico 3-3 tra Sassuolo e Napoli, mentre sono stati sei gli incontri delle ore 20.45. Sul campo principale il Milan ha pareggiato in casa contro l’Udinese per 1-1. Gran prestazione dell’Atalanta, che ha spazzato via per 5-1 il Crotone, mentre la Roma nel finale è passata per 1-2 in casa della Fiorentina. Punti pesantissimi in ottica salvezza per il Cagliari, che ha piegato per 1-0 il Bologna, mentre l’Hellas Verona è passato per 0-3 a Benevento. Il derby della Lanterna ha completato il quadro dei risultati con l’1-1 tra Genoa e Sampdoria. RISULTATI Serie A Lazio-Torino non disputata per assenza del Torino Juventus-Spezia ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Ilin Italia ha visto proseguire la sesta giornata del girone di ritorno dellaA 2020-: nel match delle ore 18.30 pirotecnico 3-3 tra Sassuolo e Napoli, mentre sono stati sei gli incontri delle ore 20.45. Sul campo principale ilha pareggiato in casa contro l’Udinese per 1-1. Gran prestazione dell’, che ha spazzato via per 5-1 il Crotone, mentre lanel finale è passata per 1-2 in casa della Fiorentina. Punti pesantissimi in ottica salvezza per il Cagliari, che ha piegato per 1-0 il Bologna, mentre l’Hellas Verona è passato per 0-3 a Benevento. Il derby della Lanterna ha completato il quadro dei risultati con l’1-1 tra Genoa e Sampdoria. RISULTATIA Lazio-Torino non disputata per assenza del Torino Juventus-Spezia ...

