Calcio femminile, Fiorentina ko per 3-0 contro il Manchester City nell’andata degli ottavi di Champions League (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si mette in salita il cammino della Fiorentina nella Champions League 2020-2021 di Calcio femminile. Le Viola, infatti, sono state sconfitte per 3-0 in casa del Manchester City nell’andata degli ottavi di finale: al ritorno, in programma in Toscana giovedì 11 marzo, servirà un vero e proprio miracolo contro le fortissime inglesi. L’avvio di partita è da incubo per la Fiorentina, che si ritrova sotto di due reti in soli quattro minuti di gioco. Al 2? Kelly sulla fascia destra salta Adami e serve un assist al bacio per Hemp, che di testa porta in vantaggio il City. Nemmeno il tempo di assimilare la botta e le ospiti subiscono un altro gol: stavolta Hemp fornisce ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Si mette in salita il cammino dellanella2020-2021 di. Le Viola, infatti, sono state sconfitte per 3-0 in casa deldi finale: al ritorno, in programma in Toscana giovedì 11 marzo, servirà un vero e proprio miracolole fortissime inglesi. L’avvio di partita è da incubo per la, che si ritrova sotto di due reti in soli quattro minuti di gioco. Al 2? Kelly sulla fascia destra salta Adami e serve un assist al bacio per Hemp, che di testa porta in vantaggio il. Nemmeno il tempo di assimilare la botta e le ospiti subiscono un altro gol: stavolta Hemp fornisce ...

AzzurreFIGC : ?? Stasera Cristiana #Girelli sarà ospite della seconda serata del Festival di Sanremo ?? L'attaccante della… - travelwithcaro2 : Gente ormai sono diventata un’allenatrice di calcio ?? Siccome l’allenatore della squadra femminile di cui sono diri… - alexcobra11 : @toMMilanello Era ampiamente prevedibile, il calcio femminile italiano è ancora lontano anni luce dall'eccellenza e… - SkySport : MAN CITY-FIORENTINA 3-0 Risultato finale ? ? #Hemp (2’) ? #White (4’) ? #Mewis (89’) ? #ManCityFiorentina Champion… - SoberLover : 'Il #calciofemminile non è #Calcio e non è #femminile': bufera in #Norvegia -