Gazzetta_it : #Conte ha formato un 11 d'oro. La sua @Inter ora vale oltre mezzo miliardo - sportli26181512 : Conte: 'La svolta? Contro la Juve. Ma da qui alla fine le pressioni saranno sempre maggiori': Conte: 'La svolta? Co… - Gazzetta_it : #ParmaInter #Conte: '@Inter, la svolta col successo sulla #Juve. Ma da qui alla fine le pressioni saranno sempre ma… - TV7Benevento : Calcio: Conte, 'Parma ci ha sempre creato problemi, servirà grande attenzione'... - susydigennaro : RT @napolimagazine: INTER - Conte: 'Dobbiamo stare attenti al Parma, ogni partita da qui alla fine deve essere una finale' -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Conte

SardiniaPost

, che Parma sarà quello che affronterete domani sera al Tardini? Ci aspettiamo una gara difficile perché in quest'anno e mezzo il Parma ci ha creato delle difficoltà: abbiamo vinto una volta e ..."Ci aspettiamo una gara difficile, in questo anno e mezzo il Parma ci ha sempre creato difficoltà e abbiamo vinto solo una volta". Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonionella conferenza stampa alla vigilia della gara contro i Crociati. "Affrontiamo una squadra che in questo momento ha una classifica pesante ma ha elementi di esperienza, giocatori di qualità e ...Lo ha detto il tecnico dell'Inter Antonio Conte nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Parma. "In Italia è difficile non lasciare punti per strada, ogni partita nasconde insidie e ...Il tecnico nerazzurro, nella conferenza stampa alla vigilia del match contro i ducali, parla del rush finale per lo scudetto. Su Vidal e ...