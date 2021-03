Calcio | Bernardeschi | ‘Europeo? Ci arriviamo carichi | lo aspettiamo da tanto’

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Torino, 3 mar. – (Adnkronos) – “Lo sto aspettando da 465 giorni questo Europeo, lotutti con grande entusiasmo. In Nazionale abbiamo fatto un percorso strabiliante ea questa competizione”. Così Federicosul prossimo campionato europeo al via tra 100 giorni. “Per noi è una grandissima soddisfazione e penso un grande orgoglio per l’Italia intera”, aggiunge l’esterno bianconero ai microfoni di Sky Sport. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo dice l'esterno della Juventus Federicoin merito al prossimo impegno dei bianconeri contro la squadra di Simone Inzaghi. 'Non è facile non pensare al Porto in Champions, ma prima c'è ...Parlando a Sky l'ex viola ci scherza: E tra le partite da giocare ci sono quella con la Lazio in campionato e il Porto in Championspensa anche all' Europeo Infine,ha ...Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "Lo sto aspettando da 465 giorni questo Europeo, lo aspettiamo tutti con grande entusiasmo. In Nazionale abbiamo fatto un percorso strabiliante e arriviamo a questa comp ...Torino, 3 mar. - (Adnkronos) - "Davide era un amico vero, una persona pura e di valori". Federico Bernardeschi ricorda così Davide Astori, suo ex compagno alla Fiorentina, scomparso il 4 marzo di tre ...