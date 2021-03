Cagliari-Bologna, Semplici: “La squadra ha voglia di uscire da questa situazione” (Di giovedì 4 marzo 2021) “Quando sono trovato qua ho trovato un gruppo di ragazzi che aveva delle difficoltà sotto l’aspetto morale. Oggi c’è stata la conferma del lavoro fatto dal nostro staff. Sto conoscendo degli uomini che hanno un carattere importante e che hanno voglia di togliersi da questa situazione. È una vittoria voluta e meritata“. Lo ha dichiarato il tecnico del Cagliari, Leonardo Semplici, dopo la vittoria dei rossoblù per 1-0 ai danni del Bologna. “Bisogna continuare a giocare con questo carattere. Nel primo tempo abbiamo giocato discretamente, siamo partiti in maniera propositiva e aggressiva. Abbiamo cercato di non concedere situazioni di gioco al Bologna – ha aggiunto Semplici ai microfoni di Sky Sport -. Nel secondo tempo, invece, c’è stata un po’ di timore ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 marzo 2021) “Quando sono trovato qua ho trovato un gruppo di ragazzi che aveva delle difficoltà sotto l’aspetto morale. Oggi c’è stata la conferma del lavoro fatto dal nostro staff. Sto conoscendo degli uomini che hanno un carattere importante e che hannodi togliersi da. È una vittoria voluta e meritata“. Lo ha dichiarato il tecnico del, Leonardo, dopo la vittoria dei rossoblù per 1-0 ai danni del. “Bisogna continuare a giocare con questo carattere. Nel primo tempo abbiamo giocato discretamente, siamo partiti in maniera propositiva e aggressiva. Abbiamo cercato di non concedere situazioni di gioco al– ha aggiuntoai microfoni di Sky Sport -. Nel secondo tempo, invece, c’è stata un po’ di timore ...

