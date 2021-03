Cagliari-Bologna, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alla Sardegna Arena il Cagliari ospita la squadra di Mihajlovic. Pavoletti possibile titolare, mentre cambia in difesa il Bologna Cagliari-Bologna, questa sera alle 20:45, mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti diversi. I sardi vengono da un cambio in panchina con l’arrivo di Semplici che a Crotone ha già conquistato la sua prima vittoria mentre il Bologna viene da diversi risultati utile e vuole raggiungere al più presto l sicurezza della salvezza. QUI Cagliari – Il tecnico ex Spal conferma il 3-5-2 visto a Crotone, con il terzetto Ceppitelli-Godin–Rugani in difesa davanti a Cragno. A centrocampo, sulla corsia di sinistra mancherà Lykogiannis, squalificato e al suo posto Asamoah è in vantaggio su Tripaldelli. A destra confermato Nandez, mentre in ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alla Sardegna Arena ilospita la squadra di Mihajlovic. Pavoletti possibile titolare, mentre cambia in difesa il, questa sera alle 20:45, mette di fronte due squadre che stanno vivendo momenti diversi. I sardi vengono da un cambio in panchina con l’arrivo di Semplici che a Crotone ha già conquistato la sua prima vittoria mentre ilviene da diversi risultati utile e vuole raggiungere al più presto l sicurezza della salvezza. QUI– Il tecnico ex Spal conferma il 3-5-2 visto a Crotone, con il terzetto Ceppitelli-Godin–Rugani in difesa davanti a Cragno. A centrocampo, sulla corsia di sinistra mancherà Lykogiannis, squalificato e al suo posto Asamoah è in vantaggio su Tripaldelli. A destra confermato Nandez, mentre in ...

CagliariCalcio : ??? | VIGILIA #Semplici: 'Col Bologna per confermarci' ???: - XavierGitau : RT @Jason_Sagini: Today's Fixtures #PL Burnley vs Leicester, 9pm Sheffield Utd vs Aston Villa, 9pm Crystal Palace vs Man Utd, 11:15pm #S… - infoitsport : Verso Cagliari-Bologna, Semplici: 'Testa bassa e casco in testa' - Jason_Sagini : Today's Fixtures #PL Burnley vs Leicester, 9pm Sheffield Utd vs Aston Villa, 9pm Crystal Palace vs Man Utd, 11:15… - ReteThisWay : @FarFromVesuvius @SerieASitdown @StereoSerieA @ItaFootPod @CalcioConPod @TheCalcioGuys @6ixSideCalcio @ScudettoPod… -