Busta con bossoli inviata a Matteo Renzi

Leggi su newsmondo

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Unaconè statain Senato. Solidarietà dalla presidente di Palazzo Madama. ROMA – Unaconè statain Senato. Come riportato da La Repubblica, che cita fonti parlamentari, la missiva è arrivata in Senato nelle scorse ore. Immediata la solidarietà da parte del mondo politico e da parte di Elisabetta Casellati. La presidente di Palazzo Madama ha chiamato il leader di Italia Viva per esprimere la propria vicinanza.: “Clima d’odio nei miei confronti” Unaarrivata poche ore dopo l’intervista da parte dia Il Giornale. “Sento un clima d’odio dei miei ...