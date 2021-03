Burioni rassicura | ' La variante brasiliana non sfugge ai vaccini | basta terrore'

Ultime Notizie dalla rete : Burioni rassicura

Globalist.it

E' il monito del virologo dell'università Vita - Salute San Raffaele di Milano, Robertoche via Twitter commenta i dati di uno studio Usa disponibile in versione pre - print (non ancora ...Robertointerviene nel dibattito sulla pericolosità delle varianti Covid - 19 esul fatto che i vaccini possono essere modificati rapidamente. Su twitter il virologo spiega: "Le ...Ma i paesi che riescono a procurarsi una quantità sufficiente di vaccini potrebbero non raggiungere mai l'immunità di gregge, nel qual caso il COVID-19 potrebbe diventare un'aff ...Mosca ha annunciato oggi di aver rilevato per la prima volta negli esseri umani il virus dell'influenza aviaria H5N8 e di aver allertato l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms).