Burioni potrebbe chiudere i suoi canali social: lo sfogo del virologo (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alfie Borromeo Il virologo Roberto Burioni potrebbe presto chiudere i suoi canali social e limitarsi a comunicare sulla pandemia di coronavirus esclusivamente sulle riviste scientifiche. Ad annunciarlo è stato lo stesso esperto, che si è lasciato andare a uno sfogo sul suo profilo ‘Twitter’. Covid e informazione: lo sfogo di Burioni su Twitter Burioni, in particolare, si Impronta Unika. Leggi su improntaunika (Di mercoledì 3 marzo 2021) Alfie Borromeo IlRobertoprestoe limitarsi a comunicare sulla pandemia di coronavirus esclusivamente sulle riviste scientifiche. Ad annunciarlo è stato lo stesso esperto, che si è lasciato andare a unosul suo profilo ‘Twitter’. Covid e informazione: lodisu Twitter, in particolare, si Impronta Unika.

LilyPad_0 : @Trentordici1 @anna_volante @giorgiogilestro @LorellaChloe Sono stime che arrivano da dati ancora iniziali e in ogn… - silvia92745700 : @RobertoBurioni @AStramezzi Questa arroganza, caro prof. Burioni, se la potrebbe permettere se la medicina che lei… - Cybeo66 : RT @BarbaraRaval: Guerra tra Burioni e il governatore toscano #enricorossi. Se uno o più dei 2500 cinesi risultasse infettato dal #COVID201… - aldoceccarelli : RT @GaiMauro: @RobertoBurioni @davcarretta Prof. Burioni, ma Astrazeneca e J&J non potrebbero farli somministrare ai medici di base? Se si,… - GaiMauro : @RobertoBurioni @davcarretta Prof. Burioni, ma Astrazeneca e J&J non potrebbero farli somministrare ai medici di ba… -