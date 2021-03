Buongiorno dalla Borsa 3 marzo 2021 (Di mercoledì 3 marzo 2021) (TeleBorsa) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,46%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100, che si ferma a 13.059,95 punti, ritracciando dell’1,68%. Tokyo riporta un guadagno dello 0,51%, terminando a 29.559,1 punti. Ribasso per Shenzhen, in flessione dello 0,71%, termina le contrattazioni a 14.751,1 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,90%; in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,99%; tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,78%. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore automotive, con un +1,61% sul precedente. Brilla Piaggio, che passa di mano con un aumento del 3,73%. È previsto stamattina ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Tele) – Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,46%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100, che si ferma a 13.059,95 punti, ritracciando dell’1,68%. Tokyo riporta un guadagno dello 0,51%, terminando a 29.559,1 punti. Ribasso per Shenzhen, in flessione dello 0,71%, termina le contrattazioni a 14.751,1 punti. Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Ben impostata Francoforte, che mostra un incremento dello 0,90%; in luce Londra, con un ampio progresso dello 0,99%; tonica Parigi che evidenzia un bel vantaggio dello 0,78%. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore automotive, con un +1,61% sul precedente. Brilla Piaggio, che passa di mano con un aumento del 3,73%. È previsto stamattina ...

minions_1987 : Buongiorno, fandom. Adufinta più va in giro a raccontare le sue verità più, per me, è tutto costruito. L'ostentazi… - colina___ : Stamattina buongiorno solo ad Orietta Berti, sperando non venga pedinata nuovamente dalla polizia mentre raggiunge l'Ariston #Sanremo2021 - lindagiovi : RT @UIAVenezia: #condividoarte. Un buongiorno dalla #Basilica dei Santi Giovanni e Paolo, il '#Pantheon della Serenissima', di cui è stata… - ValeryMell1 : @MariaKostourou @alexa5313 @AngelaAngelmi @elvielly @SIPARISipari @loanartemisia @lopec15 @Maurizio101112… - zurini_alice : @ponnynonpony il buongiorno è troppo comune, distinguiamoci dalla massa -

Ultime Notizie dalla rete : Buongiorno dalla Buongiorno dalla Borsa 3 marzo 2021 Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,46%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100 , che si ferma a 13.059,95 punti, ...

Coronavirus, parla il mazarese con la variante sudafricana. 'Scorrettezze dell'Asp' Così scrive in una lettera il 32enne mazarese contagiato dalla variante sudafricana del Coronavirus. Buongiorno, sono un cittadino mazarese risultato positivo al Covid, in seguito al rientro dall'...

Buongiorno dalla Borsa 3 marzo 2021 Borsa Italiana Cronache dalla Storia della Valletta. Frate Leone da Perego Un nuovo buongiorno a tutti i lettori, dopo la mia lettera un po’ polemica circa la situazione del borgo di Perego, di cui ad oggi non mi pare pervenuta alcuna replica da nessuna delle parti citate. S ...

L’inciucio politico a Torre del Greco già traballa: Palomba trema in aula, il consiglio è un incubo Torre del Greco. L’inciucio di metà mandato già traballa alla prova dell’aula e il sindaco resta senza numeri in consiglio comunale. è durato solo un minuto - il tempo necessario al senatore Nello For ...

Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con il Dow Jones che lascia sul parterre lo 0,46%; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per il Nasdaq 100 , che si ferma a 13.059,95 punti, ...Così scrive in una lettera il 32enne mazarese contagiatovariante sudafricana del Coronavirus., sono un cittadino mazarese risultato positivo al Covid, in seguito al rientro dall'...Un nuovo buongiorno a tutti i lettori, dopo la mia lettera un po’ polemica circa la situazione del borgo di Perego, di cui ad oggi non mi pare pervenuta alcuna replica da nessuna delle parti citate. S ...Torre del Greco. L’inciucio di metà mandato già traballa alla prova dell’aula e il sindaco resta senza numeri in consiglio comunale. è durato solo un minuto - il tempo necessario al senatore Nello For ...