Buco nella serranda e bottino da 10mila euro: furto al Centro Tim di Ponte

Con una precisione geometrica hanno praticato un foro quadrato alla serranda e dopo aver sfondato la vetrata da lì si sono introdotti in negozio. Furto nella notte tra lunedì e martedì (2 marzo) al Centro Tim di via Roma 5 a Ponte San Pietro. Ignoti, almeno un paio, interno alle 3 hanno raggiunto l'esercizio che si trova sotto i portici. Con un attrezzo da lavoro, forse una sega circolare, hanno fatto il foro all'altezza della porta a vetri. Hanno quindi fatto irruzione e con un martello hanno rotto alcune vetrine. I malviventi si sono portati via cinque iPhone di ultima generazione, due pc portatili e i soldi presenti in cassa, per un totale di circa 10mila euro. Poi sono fuggiti senza essere visti. Il circuito di videosorveglianza ha solo ripreso la scena ma non l'ha ...

