BTP Green, boom di ordini per il primo bond verde italiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – 8,5 miliardi di euro: a tanto ammonta l’importo emesso per la prima tranche del BTP Green, il nuovo bond dedicato al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale. Scadenza 30 aprile 2045, godimento 30 ottobre 2020 e tasso annuo dell’1,50%, pagato in due cedole semestrali. Secondo quanto reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il titolo di Stato è stato collocato al prezzo di 99,168 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,547%. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 10 marzo. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, BNP Paribas, Cre’dit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.Con successivo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) (Teleborsa) – 8,5 miliardi di euro: a tanto ammonta l’importo emesso per la prima tranche del BTP Green, il nuovodedicato al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale. Scadenza 30 aprile 2045, godimento 30 ottobre 2020 e tasso annuo dell’1,50%, pagato in due cedole semestrali. Secondo quanto reso noto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il titolo di Stato è stato collocato al prezzo di 99,168 corrispondente ad un rendimento lordo annuo all’emissione dell’1,547%. Il regolamento dell’operazione è fissato per il 10 marzo. Il collocamento è stato effettuato mediante sindacato, costituito da cinque lead manager, BNP Paribas, Cre’dit Agricole Corp. Inv. Bank, Intesa Sanpaolo S.p.A., J.P. Morgan AG e NatWest Markets N.V. e dai restanti Specialisti in titoli di Stato italiani in qualità di co-lead manager.Con successivo ...

infoiteconomia : Borsa Milano Oggi, 3 marzo 2021: Ftse Mib poco mosso, boom per il Btp Green - infoiteconomia : Btp Green 2045: boom di ordini per il primo bond verde dello Stato italiano - tvbusiness24 : Al via il primo #Btp Green Italia ed è boom di ordini. Le domande superano gli 80 miliardi - Marchese : Borsa Milano Oggi, 3 marzo 2021: Ftse Mib positivo, boom di ordini per il Btp Green - lorenzosolimene : RT @vdangerio: Boom di ordini per il #greenbond di @TernaSpA .Cosa aspetta il @MEF_GOV a emettere il primo Btp green? Il mercato ha fame di… -

Ultime Notizie dalla rete : BTP Green boom BTP Green, boom di ordini per il primo bond verde italiano 8,5 miliardi di euro : a tanto ammonta l'importo emesso per la prima tranche del BTP Green , il nuovo bond dedicato al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale. Scadenza 30 aprile 2045, godimento 30 ottobre 2020 e tasso annuo dell'1,50%, pagato ...

Btp Green 2045: boom di ordini per il primo bond verde dello Stato italiano Chiuso il collocamento del primo Btp Green con l'emissione di titoli per 8,5 miliardi di euro l'ammontare. Il primo bond green dell'Italia, con scadenza aprile 2045, è stato collocato via sindacato da un pool di banche composto da ...

8,5 miliardi di euro : a tanto ammonta l'importo emesso per la prima tranche del, il nuovo bond dedicato al finanziamento delle spese sostenute dallo Stato a positivo impatto ambientale. Scadenza 30 aprile 2045, godimento 30 ottobre 2020 e tasso annuo dell'1,50%, pagato ...Chiuso il collocamento del primocon l'emissione di titoli per 8,5 miliardi di euro l'ammontare. Il primo bonddell'Italia, con scadenza aprile 2045, è stato collocato via sindacato da un pool di banche composto da ...