Brogli elettorali in Calabria, sei arresti. Nuovi guai per Castorina, mister preferenze del Pd (Di mercoledì 3 marzo 2021) Brogli elettorali in Calabria. Alterazione del voto, falsità ideologica e abuso di ufficio. Dopo l'arresto del consigliere comunale del Pd Antonino Castorina, l'inchiesta si allarga. Oggi la Digos della Questura di Palermo ha eseguito altri sei ordinanze di custodia. Sei i soggetti indagati. Brogli elettorali in Calabria, altri 6 arresti Nei loro confronti, il gip ha accolto le richieste della Procura. Che coordina l'inchiesta su presunti Brogli alle elezione regionali del 2020. E ha disposto gli arresti domiciliari. In un caso la misura interdittiva della sospensione dall'esercizio del pubblico. L'indagine della Digos si è focalizzata su Brogli elettorali in occasione delle elezioni ...

