Brogli elettorali a Reggio Calabria, scrutatori illegittimi e nuovo arresto per Castorina (Di mercoledì 3 marzo 2021) REGGIO CALABRIA – Ulteriori 6 arresti sono stati fatti oggi a Reggio Calabria dalla polizia sui presunti brogli elettorali alle ultime elezioni comunali. L'indagine della Digos coordinata dalla Procura della Repubblica ha messo in evidenza una serie di reati quali: alterazione del voto, falsità ideologica in atto pubblico e abuso d'ufficio. Il gip del Tribunale di Reggio Calabria accogliendo le richieste della Procura, ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari per 5 dei soggetti coinvolti, e una misura interdittiva della sospensione dal pubblico esercizio. Nel corso della stessa indagine nelle scorse settimane è stato tratto in arresto il consigliere comunale del Pd Antonino Castorina.Le misure interdittive di oggi, frutto delle dichiarazioni di un ex presidente di seggio, Carmelo Giustra, arrestato lo scorso mese di dicembre, riguardano un funzionario amministrativo dell'ufficio elettorale del Comune di Reggio Calabria e alcuni componenti dello staff politico di Castorina. Si tratta di persone che avrebbero aiutato il consigliere comunale del Pd a recuperare le tessere elettorali, poi utilizzate per il voto, di soggetti anziani che non si sono mai recati ai seggi e di 4 soggetti deceduti prima delle elezioni. Risultano attualmente coinvolti anche i componenti di otto sezioni elettorali dove si sono verificati, finora, i presunti brogli elettorali. "QUADRO DELITTUOSO PREPARATO PRIMA DELLE ELEZIONI"

