Britney Spears condivide una rara foto coi figli adolescenti: «Il tempo vola»

Britney Spears, 39 anni, ha condiviso su Instagram una rara foto coi figli Sean Preston, 15 anni, e Jayden, 14: «Il tempo vola. I miei ragazzi sono grandi ormai», ha scritto a corredo dell'immagine in cui gli adolescenti indossano la mascherina. La pop sta ha postato due versioni dell'immagine scattata su un prato: una con lo sfondo di un cielo azzurro, l'altra coi bagliori arancioni di un tramonto. «Per qualsiasi mamma è difficile veder crescere i figli così in fretta», ha aggiunto Britney. «Sono davvero fortunata, i miei ragazzi sono dolci e gentili. Qualcosa di giusto devo averla fatta».

