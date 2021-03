Brioche occhio di bue alla Marmellata | sofficissime | senza uova e burro

Leggi su pianetadonne.blog

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Lesono un grande classico della colazione. La prima cosa a cui pensiamo , appena sentiamo parlare diè il croissant ma non esiste solo questa opzione. Oggi prepareremo leaddi bue. Uniscono la golosità dellaad un impasto super soffice, belle e buone ci faranno iniziare la giornata con una marcia in più! Ingredienti 500 grammi di farina + una manciata per la lavorazione, 1 bustina di lievito di birra secco, 120 grammi di zucchero, 1 bustina di vanillina, 300 ml di latte + mezzo bicchiere per spennellare le, 30 ml di olio di semi di girasole, un vasetto dia scelta, granella di zucchero qb per la decorazione. Preparazione Inseriamo in una ciotola, la farina e il lievito, mescoliamo con una forchetta in ...