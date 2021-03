Borsa Italiana | Philogen ha debuttato oggi su MTA

(Di mercoledì 3 marzo 2021) (Tele) – Dopo i tentativi studiati ma poi abbandonati del 2008 e 2011, è sbarcataa Piazza Affari (su MTA), società italo-svizzera attiva nel settore delle biotecnologie e specializzata nella ricerca e sviluppo di prodotti bio-farmaceutici per il trattamento di numerose patologie ad alto tasso di letalità. Si tratta della prima IPO del 2021 sul Mercato Principale di, che porta a 237 le società quotate sul mercato MTA. In fase di collocamento, considerando l’Opzione Greenshoe, la società ha raccolto 76 milioni di euro, con un flottante di circa 40% e una capitalizzazione pari a 497 milioni di euro. Goldman Sachs e Mediobanca hanno agito in qualità di joint global coordinators e joint bookrunners. Mediobanca ha agito anche in qualità di Sponsor. “La quotazione in ...

(Teleborsa) - Sul tema della proroga al blocco dei licenziamenti il Governo sta ragionando. Lo ha detto in un'intervista a Radio24 Mattina la vice ministra all'Economia, Laura Castelli. "I ministeri c ...(Teleborsa) - Confermato il miglioramento dell'economia europea a inizio 2021. In febbraio, l'indicatore €-Coin sviluppato dalla Banca d'Italia è rimasto pressoché invariato a quota 0,96 da 0,99 in ge ...