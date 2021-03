Bologna in zona rossa dal 4 marzo: ecco le nuove regole in vigore (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel nuovo Dpcm, scrivono i colleghi di Today.it, è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Nel ... Leggi su bolognatoday (Di mercoledì 3 marzo 2021) Nel nuovo Dpcm, scrivono i colleghi di Today.it, è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Nel ...

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - stanzaselvaggia : Esattamente un mese fa a Bologna era iniziata l’usanza di violare il coprifuoco. Oggi Bologna si avvia a diventare… - RegioneER : #covid Dal 4 marzo tutti i comuni della Città metropolitana di Bologna e della provincia di Modena in zona rossa, q… - Sal16448498 : RT @Fr4n6o: Bologna e Modena in zona rossa, dalla sera alla mattina. Anzi, 24h di tempo. Non accadeva dai pochi giorni di Natale e da marzo… - LIDAMUGNAI : RT @rep_bologna: Zona Rossa, Bonaccini: 'Da lunedì potrebbe toccare a tutta l'Emilia' [di Eleonora Capelli] [aggiornamento delle 12:03] htt… -