Bollettino coronavirus oggi 3 marzo | 20 884 casi | 347 morti In Lombardia 4 590 contagi | in Campania 2 635

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ildel Covid in Italia di2021 conferma la crescita della curva epidemica dovuta alla diffusione delle varianti, in primis quella inglese. Sono 20.884 i nuovi...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 3 marzo: 20.884 nuovi casi e 347 morti - SkyTG24 : #Coronavirus, il bollettino con i dati di oggi - Adnkronos : #Coronavirus #Abruzzo, 573 nuovi casi e 11 morti: bollettino 3 marzo - SORINGABIB1 : RT @calciomercatoit: ??#Coronavirus - il bollettino del #3marzo: oltre 20mila nuovi casi - calciomercatoit : ??#Coronavirus - il bollettino del #3marzo: oltre 20mila nuovi casi -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

di mercoledì 3 marzo E' in netta crescita la curva dell'epidemia in Italia con 20.884 nuovi positivi contro i 17.083. Il tasso di positività è salito al 5,9% (ieri 5,1%) con ...Emilia Romagna, 2.456 casi e 40 morti Ancora 2.456 di positività alsono stati ... ilregionale segnala 1.272 positivi nelle ultime 24 ore, con il totale a 336.750. Si registrano ...Secondo i dati forniti dal Ministero della Salute, nella giornata odierna in Italia si registrano 20.884 nuovi casi di Covid a fronte di 358.884 tamponi (molecolari e antigenici) effettuati con un ...Coronavirus in Lombardia, il bollettino di mercoledì 3 marzo della regione. La Lombardia si conferma la regione più colpita dalla pandemia anche oggi, con un numero di ...