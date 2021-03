Bollettino Coronavirus di Mercoledì 3 Marzo 2021 | rapporto positivi tamponi al 5 | 81%

(Di mercoledì 3 marzo 2021) In data 3l’incremento nazionale dei casi è +0,70% (ieri +0,58%) con 2.976.274 contagiati totali, 2.440.218 dimissioni/guarigioni (+14.068) e 98.635 deceduti (+347); 437.421 infezioni in corso (+6.425). Ricoverati con sintomi +193 (19.763); terapie intensive +84 (2.411) con 222 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 358.884totali (ieri 335.983) di cui 192.341 molecolari (ieri 154.603) e 166.543 test rapidi (ieri 181.380) con 115.872 casi testati (ieri 105.249); 20.884(target 4.311);totali 5,81% (ieri 5,08% – target 2%);/casi testati 18,02% (ieri 16,23%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 4.590; Campania 2.635; Emilia Romagna 2.456; Piemonte 1.537; Lazio 1.520; ...

Oggi su oltre 14mila tamponi nel Lazio e quasi 23mila antigenici per un totale di oltre 37mila test, si registrano 1.520 casi positivi, 35 i decessi e 1.491 i guariti. 'Diminuiscono i ricoveri, mentre ...Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 20.884 i nuovi casi su 358.884 tamponi eseguiti. 347 i decessi nelle ultime 24 ore, aumentano i ricoveri ordinari (+277) e quelli in terapia ... Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 3 marzo. I casi nelle ultime 24 ore sono 20.884 (ieri 17.083) per complessivi 2.978.274 ...