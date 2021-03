Bollettino Campania oggi: morti, contagi e guariti di mercoledì 3 marzo (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ stato pubblicato il nuovo Bollettino per quanto riguarda la situazione epidemiologica della Regione Campania, con al suo interno i nuovi dati aggiornati a mercoledì 3 marzo. oggi si registrano nel Bollettino 2.635 nuovi contagi, 40 morti, 628 guariti, 19.750 tamponi molecolari, 137 (+4) ricoverati in terapia intensiva, 1.356 (-4) ricoverati negli altri reparti. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 3 marzo 2021) E’ stato pubblicato il nuovoper quanto riguarda la situazione epidemiologica della Regione, con al suo interno i nuovi dati aggiornati asi registrano nel2.635 nuovi, 40, 628, 19.750 tamponi molecolari, 137 (+4) ricoverati in terapia intensiva, 1.356 (-4) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

