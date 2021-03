(Di mercoledì 3 marzo 2021) Ledel, con star Dwayne Johnson,neldi, come confermato dal produttore Hiram Garcia.sta finalmente per entrare nella fase delle: il produttore Hiram Garcia ha infatti svelato che la troupe e il cast saranno impegnati sul set a partire daldi. Dwayne Johnson sarà il protagonista del progetto dedicato all'antieroe dei fumetti della DC. Hiram Garcia, presidente di Seven Bucks Productions, intervistato da ComicBook.com, ha svelato: "Inizieremo il lavoro presto, inizieremo lead. Saremo impegnati in Georgia, la nostra seconda casa. Siamo davvero eccitati, abbiamo ...

clikservernet : Black Adam: le riprese del film inizieranno nel mese di aprile - Noovyis : (Black Adam: le riprese del film inizieranno nel mese di aprile) Playhitmusic - - cinemaniaco_fb : ?????????????? Black Adam: le riprese del film inizieranno nel mese di aprile - 3cinematographe : #BlackAdam: ci siamo! Le riprese stanno per iniziare. Ecco quando - Nerdmovieprod : Black Adam: Le riprese cominceranno ad Aprile in Gerogia #BlackAdam #WarnerBros -

Ultime Notizie dalla rete : Black Adam

Cinematographe.it - FilmIsNow

(SKY CINEMA FAMILY HD ore 21.00/canale 304) Men in3 Terzo capitolo con Will Smith e Tommy ... (SKY CINEMA ACTION HD ore 21.00/canale 305) Isabelle - L'ultima evocazioneBrody e Amanda Crew ...... Ryan Rubin Music Editors: Timeri Duplat, Michael Connell Scoring Editors: Chris Barrett,... Michael Tan The Forty - Year - Old Version Netflix Music Editor: Lightchild Ma Rainey'sBottom ...Black Adam: ci siamo! Le riprese stanno per iniziare. Ecco quando la produzione del cinefumetto inizierà il lavoro con The Rock.Il produttore di Black Adam ha assicurato che la produzione del lungometraggio DC Comics partirà ad aprile. Dopo tanta attesa, e dopo tanti ritardi a causa della pandemia, sembra che la produzione di ...