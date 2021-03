Birmania, i militari sparano sui manifestanti: 38 morti in un giorno. È il bollettino più sanguionoso dal colpo di Stato (Di mercoledì 3 marzo 2021) Continua la repressione dei militari in Myanmar. E continua con l’uso di proiettili sulla folla di manifestanti che ogni giorno continuano a manifestare contro il colpo di Stato del 1 febbraio scorso. Solo nella giornata di oggi sono state uccise dalle forze di sicurezza birmane 38 persone, il bollettino più sanguinoso dal giorno del golpe che ha portato anche all’arresto della leader Aung San Suu Kyi e del presidente Win Myint. Gli agenti hanno hanno aperto il fuoco a Monywa, Mandalay e Myingyan, a volte senza il preavviso di lacrimogeni e proiettili di gomma, lasciando sul terreno 38 persone, come dichiarato dall’inviato dell’Onu, dopo un fine settimana nel quale si sono contati almeno 18 morti. Molto tesa la situazione anche nel nord di Yangon, nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) Continua la repressione deiin Myanmar. E continua con l’uso di proiettili sulla folla diche ognicontinuano a manifestare contro ildidel 1 febbraio scorso. Solo nella giornata di oggi sono state uccise dalle forze di sicurezza birmane 38 persone, ilpiù sanguinoso daldel golpe che ha portato anche all’arresto della leader Aung San Suu Kyi e del presidente Win Myint. Gli agenti hanno hanno aperto il fuoco a Monywa, Mandalay e Myingyan, a volte senza il preavviso di lacrimogeni e proiettili di gomma, lasciando sul terreno 38 persone, come dichiarato dall’inviato dell’Onu, dopo un fine settimana nel quale si sono contati almeno 18. Molto tesa la situazione anche nel nord di Yangon, nel ...

Birmania: nuove proteste, i militari sparano sulla folla ANSA Nuova Europa In Birmania è un bagno di sangue: il regime golpista fa strage di manifestanti In Birmania la repressione armata è sfociata oggi in un bagno di sangue, il più grave dall'inizio delle proteste: almeno 38 persone sono state uccise in diverse città nel Paese, diventate ormai un cam ...

Ue condanna le violenze in Birmania, 'il mondo è testimone' BRUXELLES - "L'Unione europea condanna la continua e violenta repressione dei manifestanti pacifici da parte delle forze armate e di sicurezza della Birmania, che oggi ha causato ancora più morti di c ...

