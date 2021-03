Bimba di 11 anni intubata per Covid a Bologna, il pediatra: “Sta male, forse c’è patologia cronica” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Bimba di 11 anni intubata per Covid a Bologna, il pediatra. Marcello Lanari, il primario di Pediatria dell’ospedale Sant’Orsola di Bologna, sul caso della bambina di 11 anni intubata per Covid: “Sta male, speriamo che evolva verso la guarigione, ma presumibilmente ha qualche fattore sottostante di una qualche patologia cronica. Stiamo indagando, i bambini si ammalano ma generalmente con forme pauci-sintomatiche”. “Sta male, speriamo che evolva verso la guarigione, ma presumibilmente ha qualche fattore sottostante di una qualche patologia cronica. I due precedenti avevano una patologia importante ... Leggi su limemagazine.eu (Di mercoledì 3 marzo 2021)di 11per, il. Marcello Lanari, il primario di Pediatria dell’ospedale Sant’Orsola di, sul caso della bambina di 11per: “Sta, speriamo che evolva verso la guarigione, ma presumibilmente ha qualche fattore sottostante di una qualche. Stiamo indagando, i bambini si ammalano ma generalmente con forme pauci-sintomatiche”. “Sta, speriamo che evolva verso la guarigione, ma presumibilmente ha qualche fattore sottostante di una qualche. I due precedenti avevano unaimportante ...

Corriere : A 9 anni porta il cane malato in spalla nella neve per chilometri per raggiungere il veterinario - fanpage : ?? Aggiornamento bimba 11 anni ricoverata per Covid - Le sue condizioni sono sempre più gravi. Forza piccola ?? - emergenzavvf : ?? Ritrovata in buone condizioni dai #vigilidelfuoco la bimba di 7 anni smarrita #oggi pomeriggio durante un’escursi… - Noovyis : (Il cane sta male: bimba di 9 anni se lo carica in spalla e percorre chilometri a piedi nella neve per cercare aiut… - FQMagazineit : Il cane sta male: bimba di 9 anni se lo carica in spalla e percorre chilometri a piedi nella neve per cercare aiuto -