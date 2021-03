Biden ha annunciato che entro fine maggio ci saranno vaccini per tutti gli adulti negli Stati Uniti

Leggi su wired

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il 21 dicembre 2020si è vaccinato (Photo by Joshua Roberts/Getty Images)Il presidente statunitense Joeha dichiarato che gliavranno abbastanza scorte dicontro Covid-19 pergliladi. Questo traguardo,il 2 marzo, era stato fissato inizialmente perluglio. L’anticipo è il risultato dell’accelerazione produttiva delle aziende farmaceutiche fortemente sostenuta da, che ha anche portato alla collaborazione tra le case farmaceutiche Johnson & Johnson e Merck & co nella produzione dei. In un breve discorso alla Casa Bianca, il presidente ...