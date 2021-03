Biathlon | grande Italia nei Mondiali Youth 2021 a Obertilliach | Martina Trabucchi e Linda Zingerle argento e bronzo nell’inseguimento

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Pioggia di medaglie per la spedizione tricolore impegnata neigiovanilidiche si stanno svolgendo sulle nevi austriache diTrabucchi e Lindahanno ottenuto il secondo e il terzo postofemminile, dimostrando grandi qualità e ottenendo un riscontro significativo per il movimento del Bel Paese. La valdostana, da poco arruolata nel Centro Sportivo Esercito, ha mancato solo un bersaglio nell’ultima serie ed è giunta al traguardo con 14?9 di ritardo dalla vetta occupata dalla slovena Lena Repic (0+0+1+1), già vincitrice della sprint. La festa tricolore, come detto, è stata completata dache, nonostante i ben cinque errori ai poligoni (2+1+0+2), è riuscita ...

... fresco di argento ai mondiali giovanili di, quasi a fare un dispetto a Pietro, il babbo ... c'è Francesco (2001), figlio di Roberto, il piùsaltatore italiano. Tanta roba, si potrebbe ...In seconda posizione un azzurro, il sappadino Fabio Piller Cottrer, figlio delPietro dello sci di fondo. Per il ragazzo aggregato nei Carabinieri è arrivato questo argento grazie ad un doppio ...Bis iridato per la svizzera Amy Baserga nell'inseguimento dei Mondiali junior 2021 di biathlon in corso a Obertilliach (Austria). La promettente classe 2000 elvetica disputa una prova eccezionale anch ...Arrivano ancora due medaglie per l’Italia nei Mondiali giovanili di biathlon in corso di svolgimento sulla pista austriaca di Obertilliach. … Continua ...