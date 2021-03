Biathlon, bronzo per Rebecca Passler nell’inseguimento dei Mondiali junior 2021. Baserga imbattibile, è oro (Di mercoledì 3 marzo 2021) Bis iridato per la svizzera Amy Baserga nell’inseguimento dei Mondiali junior 2021 di Biathlon in corso a Obertilliach (Austria). La promettente classe 2000 elvetica disputa una prova eccezionale anche nella pursuit con un solo errore al tiro e riesce a mantenere senza alcun patema la prima posizione che si era guadagnata ieri al via, regalandosi il secondo oro della carriera a livello junior. Può sorridere ancora anche l’Italia, grazie alla giovane altoatesina Rebecca Passler che si conferma tra i prospetti più interessanti e si mette al collo una seconda medaglia, questa volta di bronzo, battuta nel giro finale dalla norvegese Synne Owren. Le due biathlete sono rimaste sostanzialmente insieme per tutta la seconda ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Bis iridato per la svizzera Amydeidiin corso a Obertilliach (Austria). La promettente classe 2000 elvetica disputa una prova eccezionale anche nella pursuit con un solo errore al tiro e riesce a mantenere senza alcun patema la prima posizione che si era guadagnata ieri al via, regalandosi il secondo oro della carriera a livello. Può sorridere ancora anche l’Italia, grazie alla giovane altoatesinache si conferma tra i prospetti più interessanti e si mette al collo una seconda medaglia, questa volta di, battuta nel giro finale dalla norvegese Synne Owren. Le due biathlete sono rimaste sostanzialmente insieme per tutta la seconda ...

