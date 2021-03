Bianchi: “La scuola non chiude e gli insegnanti sono stati sempre presenti. Recuperi? Si valuta per ogni singolo alunno” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Ministro dell'istruzione Patrizio Bianchi parla a Rainews24 in merito alle nuove misure del Dpcm che riguarda la scuola: "C'è questa situazione della variante inglese che sta preoccupando e abbiamo deciso di proteggerli nelle zone più a rischio. Ma la scuola non chiude, non ha mai chiuso. Non mi piace parlare di Dad. La scuola continua ad andare avanti e restiamo in collegamento con tutti i nostri ragazzi. Le scuole devono restare aperte come presidio di una comunità che non si arrende". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Ministro dell'istruzione Patrizioparla a Rainews24 in merito alle nuove misure del Dpcm che riguarda la: "C'è questa situazione della variante inglese che sta preoccupando e abbiamo deciso di proteggerli nelle zone più a rischio. Ma lanon, non ha mai chiuso. Non mi piace parlare di Dad. Lacontinua ad andare avanti e restiamo in collegamento con tutti i nostri ragazzi. Le scuole devono restare aperte come presidio di una comunità che non si arrende". L'articolo .

