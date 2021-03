Bertolaso | «Tutta Italia | tranne la Sardegna | a lunghi passi verso la zona rossa» Bonaccini | «Valutare anche vaccino Sputnik»

(Di mercoledì 3 marzo 2021) Il consulente per i vaccini su 8 marzo e possibilità cambio di colore: «Alcune province di fatto già ci sono, molte rianimazioni piene di casi di Covid, all’Ospedale in Fiera ci sono 57 ricoverati, a Brescia altri 30». La decisione venerdì

... la curva epidemiologica in Italia dimostra che si dovrebbe attuare delle chiusure più rigorose: 'A me sembra cheItalia, tranne la Sardegna - ha detto- si stia avvicinando a passi ...Poco prima il responsabile della campagna vaccinale anti Covid in Lombardia Guidoaveva affermato: "Mi sembra chel'Italia, tranne la Sardegna, si stia avvicinando a lunghi passi alla ...L’eventuale cambio di colore arriverà, come di consueto, a ridosso del weekend, ma da più parti arriva l’allarme per il dilagare delle varianti ...La terza ondata della pandemia di Coronavirus sembra essere iniziata anche in Italia. Ne è convinto, tra agli altri esperti, anche Matteo Bassetti. Il direttore della clinica di Malattie infettive del ...