Bertè ospite - regina: 10. Gazzé vacilla, Ibra subito da 9 in pagella (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le pagelle della prima serata del Festival di Sanremo: ZLATAN IbraHIMOVIC 9 — Zlatan fa lo Zlatan. E funziona. Funziona benissimo. Nella sua prima uscita con Amadeus riesce a non lasciarsi andare ... Leggi su gazzetta (Di mercoledì 3 marzo 2021) Le pagelle della prima serata del Festival di Sanremo: ZLATANHIMOVIC 9 — Zlatan fa lo Zlatan. E funziona. Funziona benissimo. Nella sua prima uscita con Amadeus riesce a non lasciarsi andare ...

IlContiAndrea : Apre domani sera #Sanremo2021 Diodato, poi super ospite Loredana Bertè, co-conduttrice Matilda De Angelis. Presenti… - ilcirotano : Bertè ospite-regina: 10. Gazzé vacilla, Ibra subito da 9 in pagella - - SabrinaCS8 : @Agricolturabio1 Era la cosa più azzeccata della Kermesse??. Terminava in tempo per cedere la linea ad #Unomattina e… - webmodanettv : RT @MediasetTgcom24: 'Sanremo 2021', Amadeus e Fiorello mattatori senza pubblico: Loredana Bertè super ospite #sanremo2021 - MediasetTgcom24 : 'Sanremo 2021', Amadeus e Fiorello mattatori senza pubblico: Loredana Bertè super ospite #sanremo2021… -