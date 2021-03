Berlusconi: a quanto ammonta il suo patrimonio tra soldi, ville e auto (Di mercoledì 3 marzo 2021) Silvio Berlusconi si conferma il Paperone numero 1 nel Parlamento italiano e a Bruxelles, ma anche tra i leader di partito e di governo, con un imponibile di oltre 47 milioni di euro dichiarati al fisco nel 2020. Spulciando “l’anagrafe patrimoniale dei dirigenti di partito” consultabile online, si scopre che il reddito del Cavaliere, pur restando sempre al top della classifica, rispetto a quello denunciato nel 2019, registra una perdita di poco più di 500mila euro. Il Conte bis, di fatto, non avrebbe portato tanta fortuna al leader di Forza Italia che con l’avvocato del popolo a palazzo Chigi (dal primo giugno 2018 al 13 febbraio scorso) ha guadagnato di meno. Berlusconi, a quanto ammonta il suo stipendio Nel dettaglio, nel 2018, quando è tornato a comparire nella ‘lista’ in quanto leader di Forza ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 3 marzo 2021) Silviosi conferma il Paperone numero 1 nel Parlamento italiano e a Bruxelles, ma anche tra i leader di partito e di governo, con un imponibile di oltre 47 milioni di euro dichiarati al fisco nel 2020. Spulciando “l’anagrafe patrimoniale dei dirigenti di partito” consultabile online, si scopre che il reddito del Cavaliere, pur restando sempre al top della classifica, rispetto a quello denunciato nel 2019, registra una perdita di poco più di 500mila euro. Il Conte bis, di fatto, non avrebbe portato tanta fortuna al leader di Forza Italia che con l’avvocato del popolo a palazzo Chigi (dal primo giugno 2018 al 13 febbraio scorso) ha guadagnato di meno., ail suo stipendio Nel dettaglio, nel 2018, quando è tornato a comparire nella ‘lista’ inleader di Forza ...

