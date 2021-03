Bergamo: 8 centri e 312 medici in campo Covid, ecco il piano per i vaccini di massa (Di mercoledì 3 marzo 2021) La vaccinazione di massa anti Covid prevede per la provincia di Bergamo una popolazione di 417.000 soggetti da inoculare; 10.000 circa al giorno è la quantità di vaccinazioni previste. Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 3 marzo 2021) La vaccinazione diantiprevede per la provincia diuna popolazione di 417.000 soggetti da inoculare; 10.000 circa al giorno è la quantità di vaccinazioni previste.

