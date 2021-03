Benevento-Verona, le probabili formazioni del match (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Vigorito apre le porte allo spettacolo, Benevento-Verona promette calcio ad alta intensità: tanti nodi da sciogliere La classifica regala gioie ad entrambe le squadre, Benevento-Verona è il match perfetto per vedere una partita senza alcun timore. Sicuramente gli scaligeri vivono con ancora più tranquillità, ma anche i ragazzi di Inzaghi hanno al momento un bel bottino di vantaggio sul terzultimo posto in classifica. QUI Benevento – Inzaghi deve sciogliere qualche dubbio. In difesa è vivo il ballottaggio tra Tuia e Caldirola. Capitan Viola dovrebbe avere la meglio su Dabo, mentre resta ancora qualche dubbio tra Insigne e Schiattarella, con quest’ultimo in campo slitterebbe Ionita sulla trequarti. Da non sottovalutare la carta Gaich, finalmente l’argentino potrebbe avere una ... Leggi su zon (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Vigorito apre le porte allo spettacolo,promette calcio ad alta intensità: tanti nodi da sciogliere La classifica regala gioie ad entrambe le squadre,è ilperfetto per vedere una partita senza alcun timore. Sicuramente gli scaligeri vivono con ancora più tranquillità, ma anche i ragazzi di Inzaghi hanno al momento un bel bottino di vantaggio sul terzultimo posto in classifica. QUI– Inzaghi deve sciogliere qualche dubbio. In difesa è vivo il ballottaggio tra Tuia e Caldirola. Capitan Viola dovrebbe avere la meglio su Dabo, mentre resta ancora qualche dubbio tra Insigne e Schiattarella, con quest’ultimo in campo slitterebbe Ionita sulla trequarti. Da non sottovalutare la carta Gaich, finalmente l’argentino potrebbe avere una ...

Dekisa_Sports : Montpellier Vs Lorient 11pm Nantes Vs Reims 11pm Strasbourg Vs Monaco 11pm #SerieA Sassuolo Vs Napoli 8:30pm AC Mi… - XavierGitau : RT @Jason_Sagini: Today's Fixtures #PL Burnley vs Leicester, 9pm Sheffield Utd vs Aston Villa, 9pm Crystal Palace vs Man Utd, 11:15pm #S… - infoitsport : Benevento-Verona, Serie A: Pronostico, Probabili Formazioni e Come Vederla in TV e Streaming - infoitsport : Serie A: il Benevento non vince più, per i bookmaker Verona avanti al Vigorito - infoitsport : Benevento-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici -