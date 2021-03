BEAUTIFUL | anticipazioni puntata di giovedì 4 marzo 2021

Leggi su tvsoap

(Di mercoledì 3 marzo 2021)di: Thomas (Matthew Atkinson) si perde in una fantasia ad occhi aperti in cui, in un futuro non lontano, Hope (Scott Clifton) è sua moglie, mentre la matrigna morta. Brooke (Katherine Kelly Lang) è sollevata che Hope (Annika Noelle) abbia declinato l’offerta di Thomas di collaborare sul lavoro e spera che Ridge (Thorsten Kaye) non depositi le carte del divorzio. Brooke pensa che la figlia sia in svantaggio nella futura sfida con Steffy (Jacqueline MacInnes Wood), che da mesi sta lavorando al suo progetto con Sally (Courtney Hope). Steffy accetta di aiutare Liam, ma spera invece di dimostrare che Thomas stia veramente cambiando. I due decidono di rivolgersi a Vinny (Joe LoCicero) per avere informazioni su Thomas, ma sono sorpresi di ...