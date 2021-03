Bazar della droga a San Giorgio di Nogaro scoperto dai Baschi Verdi (Di mercoledì 3 marzo 2021) I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno tratto in arresto un giovane di 22 anni, responsabile di aver gestito nella propria abitazione un vero e proprio Bazar della droga.Nel corso dell’intervento i militari hanno sequestrato 44 grammi di eroina, 75 grammi di marijuana, 12,5 grammi di hashish, semi e polline di marijuana “kief”, nonché alcune boccette e compresse di metadone e farmaci (alprazolam, buprenorfina e quetiapina). L’attività è stata condotta dai Baschi Verdi della Compagnia di San Giorgio di Nogaro, con l’ausilio di un’unità cinofila. Le indagini sono partite da alcuni sequestri di piccole quantità di sostanze stupefacenti operati nei confronti di diversi giovani assuntori, residenti nella Bassa Friulana. Da qui, attraverso un ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 3 marzo 2021) I finanzieri del Comando Provinciale di Udine hanno tratto in arresto un giovane di 22 anni, responsabile di aver gestito nella propria abitazione un vero e proprio.Nel corso dell’intervento i militari hanno sequestrato 44 grammi di eroina, 75 grammi di marijuana, 12,5 grammi di hashish, semi e polline di marijuana “kief”, nonché alcune boccette e compresse di metadone e farmaci (alprazolam, buprenorfina e quetiapina). L’attività è stata condotta daiCompagnia di Sandi, con l’ausilio di un’unità cinofila. Le indagini sono partite da alcuni sequestri di piccole quantità di sostanze stupefacenti operati nei confronti di diversi giovani assuntori, residenti nella Bassa Friulana. Da qui, attraverso un ...

