Bayern Monaco, torna Pavard: a disposizione per la sfida contro la Lazio (Di mercoledì 3 marzo 2021) Il Bayern Monaco si rinforza in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, continuando a recuperare giocatori. La squadra di Hans-Dieter Flick potrà infatti contare anche su Benjamin Pavard nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League contro la Lazio. Il calciatore, dopo essere risultato positivo al Covid-19, ha trascorso un periodo di isolamento ed è pronto a tornare in campo e dare il suo contributo al club. Pavard, nella giornata di mercoledì, si è allenato a disposizione e nelle prossime sedute si unirà ai compagni. La formazione tedesca si è imposta all'andata per 4-1 contro i biancocelesti, che sono dunque chiamati ad una super prestazione. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Monaco Alaba, parla l'agente: 'Tutti i top club lo vogliono, ma...' Commenta per primo Pini Zahavi , agente di David Alaba , difensore del Bayern Monaco che lascerà i bavaresi a zero a giugno, parla alla Bild del futuro dell'austriaco: 'Tutti i top club europei sono su di lui, ma sarà solo David a prendere la decisione finale'. Il Real ...

Juve, ecco cosa succede con Douglas Costa: il ruolo del Milan e il prezzo già stabilito Commenta per primo Douglas Costa è un giocatore di talento, uno di quelli in grado di determinare con una sola giocata. Ma la seconda esperienza al Bayern Monaco non sta andando secondo le aspettative iniziali. L'esterno offensivo brasiliano fatica a trovare posto in una squadra straordinaria e in grado di vincere tutto nell'ultimo anno solare. ...

Bayern Monaco-Colonia 5-1, gol e highlights. Doppio Lewandowski e Gnabry, Lazio avvisata Sky Sport Bayern Monaco, Pavard guarito dal Covid. Ci sarà contro la Lazio Il difensore del Bayern Monaco Benjamin Pavard è guarito dal Covid e sarà presente contro la Lazio nel match di ritorno ...

Bayern: Pavard torna ad allenarsi dopo il Covid Il Bayern Monaco continua a recuperare 'pezzi' in vista dei prossimi appuntamenti stagionali, in particolare per il ritorno degli ottavi di Champions League contro la Lazio. (ANSA) ...

