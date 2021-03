Bauke Mollema vince il Trofeo Laigueglia: “La gara mi calza a pennello, la squadra è molto forte” (Di mercoledì 3 marzo 2021) Bauke Mollema ha vinto il Trofeo Laigueglia grazie a un meraviglioso attacco solitario piazzato a circa 17 km dal traguardo. L’olandese, ben supportato da Giulio Ciccone e vincenzo Nibali nella fase calda della corsa in terra ligure, ha lasciato tutti sul posto con una rasoiata strepitosa in pianura e ha subito guadagnato una ventina di secondi, risultati poi decisivi per difendersi dal tentativo di rimonta di Egan Bernal da dietro. Il vincitore del Giro di Lombardia 2019 ha così conquistato il suo secondo successo stagionale, confermando di essere un corridore a tutto tondo e di avere un talento forse troppo spesso sottovalutato. L’alfiere della Trek-Segafredo ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Tutto davvero molto bello. Mi sono sentito bene negli ultimi ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021)ha vinto ilgrazie a un meraviglioso attacco solitario piazzato a circa 17 km dal traguardo. L’olandese, ben supportato da Giulio Ciccone enzo Nibali nella fase calda della corsa in terra ligure, ha lasciato tutti sul posto con una rasoiata strepitosa in pianura e ha subito guadagnato una ventina di secondi, risultati poi decisivi per difendersi dal tentativo di rimonta di Egan Bernal da dietro. Il vincitore del Giro di Lombardia 2019 ha così conquistato il suo secondo successo stagionale, confermando di essere un corridore a tutto tondo e di avere un talento forse troppo spesso sottovalutato. L’alfiere della Trek-Segafredo ha rilasciato le prime dichiarazioni ai microfoni di RaiSport: “Tutto davverobello. Mi sono sentito bene negli ultimi ...

CycleSportMag : Bauke Mollema solos to victory in Trofeo Laigueglia - jonas_creteur : Bauke Mollema @BaukeMollema ?? La Bella Italia ???? Of his last six victories: 1st in @il_Laigueglia (2021) 1st in… - bicitv : Assolo di @BaukeMollema nel 58° Trofeo Laigueglia. Secondo @Eganbernal @il_Laigueglia - Fanta_Cycling : ?????L’arrivo in solitaria di Bauke Mollema, vincitore del Trofeo Laigueglia. #TrofeoLaigueglia - sciareneve : RT @MTBiit: Bauke Mollema in solitaria a Laigueglia per un nuovo trionfo Trek: Bernal sul podio di giornata #roadbikes #3Marzo https://t.co… -