Basket femminile: Coppa Italia 2021, Venezia e Schio favorite a Bologna. Quarto spettacolo tra Virtus e Geas Sesto San Giovanni (Di mercoledì 3 marzo 2021) Prende il via domani, alla Segafredo Arena di Bologna, una Coppa Italia un po’ particolare. La Final Eight, in questo caso, si inserisce in un programma del tutto differente da quello delle annate passate. Si gioca non su quattro, ma su cinque giorni, che però di fatto tornano a essere proprio quattro nel momento in cui, dopo i quarti di giovedì e venerdì, il sabato ci si ferma a causa della Virtus Bologna maschile impegnata in Serie A contro la Reyer Venezia, per poi disputare le semifinali di domenica e la finale di lunedì alle 20. La Coppa Italia torna dopo un anno di stop: nella scorsa stagione, dopo una gestazione piuttosto travagliata con spostamento ad aprile e polemiche tra LegaBasket femminile, Comune di Lucca ... Leggi su oasport (Di mercoledì 3 marzo 2021) Prende il via domani, alla Segafredo Arena di, unaun po’ particolare. La Final Eight, in questo caso, si inserisce in un programma del tutto differente da quello delle annate passate. Si gioca non su quattro, ma su cinque giorni, che però di fatto tornano a essere proprio quattro nel momento in cui, dopo i quarti di giovedì e venerdì, il sabato ci si ferma a causa dellamaschile impegnata in Serie A contro la Reyer, per poi disputare le semifinali di domenica e la finale di lunedì alle 20. Latorna dopo un anno di stop: nella scorsa stagione, dopo una gestazione piuttosto travagliata con spostamento ad aprile e polemiche tra Lega, Comune di Lucca ...

