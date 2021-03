Basket, Coppe Europee: k.o. per Olimpia Milano e Brindisi, vince Trento (Di mercoledì 3 marzo 2021) EuroLeague: AX ARMANI EXCHANGE Milano-FENERBAHCE BEKO 92-100 1° Quarto: 28-242° Quarto: 24-26PRIMO TEMPO: 52-503° Quarto: 17-284° Quarto: 23-22SECONDO QUARTO: 40-50RISULTATO FINALE: 92-100AX ARMANI EXCHANGE Milano20 Punter16 Datome14 Shields13 Rodriguez8 Micov6 Tarczewski5 Hines5 Roll5 BrooksFENERBAHCE BEKO20 De Colo18 Brown15 Pierre15 Guduric13 Vesely9 Barthel7 Duverioglu3 O’Quinn EuroCup: DOLOMITI ENERGIA Trento-PARTIZAN NIS BELGRADE 69-54 1° Quarto: 15-192° Quarto: 14-9PRIMO TEMPO: 29-283° Quarto: 25-84° Quarto: 15-8SECONDO TEMPO: 40-26RISULTATO FINALE: 69-54DOLOMITI ENERGIA Trento16 Williams13 Browne10 Sanders9 Maye8 Martin6 Morgan4 Ladurner3 ForrayPARTIZAN NIS BELGRADE17 Thomas8 Dangubic7 Jaramaz7 Jankovic5 Paige5 Perkins3 Trifunovic2 Zagorac BCL: HAPPY CASA Brindisi-HAPOEL HOLON ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 3 marzo 2021) EuroLeague: AX ARMANI EXCHANGE-FENERBAHCE BEKO 92-100 1° Quarto: 28-242° Quarto: 24-26PRIMO TEMPO: 52-503° Quarto: 17-284° Quarto: 23-22SECONDO QUARTO: 40-50RISULTATO FINALE: 92-100AX ARMANI EXCHANGE20 Punter16 Datome14 Shields13 Rodriguez8 Micov6 Tarczewski5 Hines5 Roll5 BrooksFENERBAHCE BEKO20 De Colo18 Brown15 Pierre15 Guduric13 Vesely9 Barthel7 Duverioglu3 O’Quinn EuroCup: DOLOMITI ENERGIA-PARTIZAN NIS BELGRADE 69-54 1° Quarto: 15-192° Quarto: 14-9PRIMO TEMPO: 29-283° Quarto: 25-84° Quarto: 15-8SECONDO TEMPO: 40-26RISULTATO FINALE: 69-54DOLOMITI ENERGIA16 Williams13 Browne10 Sanders9 Maye8 Martin6 Morgan4 Ladurner3 ForrayPARTIZAN NIS BELGRADE17 Thomas8 Dangubic7 Jaramaz7 Jankovic5 Paige5 Perkins3 Trifunovic2 Zagorac BCL: HAPPY CASA-HAPOEL HOLON ...

AdrienBauer : RT @Italbasket: Dieci scudetti a Milano da giocatore, 5 da coach tra @OlimpiaMI1936 e @PallVarese, 2 Coppe dei Campioni. In Nazionale, Oro… - Italbasket : Dieci scudetti a Milano da giocatore, 5 da coach tra @OlimpiaMI1936 e @PallVarese, 2 Coppe dei Campioni. In Naziona… - paolocord : @PeppeCaria Nel basket ci sono le coppe sono 4 i calendari sono intasati si giocano il doppio delle partite. - PeppeCaria : @paolocord Nel basket non ci son 50.000.000 di diritti tv, non ci sono coppe, non ci sono calendari intasati e non… -