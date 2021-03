Basket | Champions League 2020 2021 | Brindisi-Hapoel Holon 85-87 | cronaca e tabellino

infoitsport : Basket Eurocup: la Virtus batte Lubiana. Champions: Sassari cade con Saragozza - zazoomblog : Basket Eurocup: la Virtus batte Lubiana. Champions: Sassari cade con Saragozza - #Basket #Eurocup: #Virtus #batte - SardiniaPost : Bombardata dalle triple di Saragozza la Dinamo Banco di Sardegna stecca la prima dei play off di Champions League.… - AnsaSardegna : Basket: Dinamo, subito in salita avventura in Champions. Coach Pozzecco, 'complimenti a Saragozza, ha meritato vitt… - UnioneSarda : #Sardegna - Champions, il Saragozza vince al PalaSerradimigni 95-83 -

Ultime Notizie dalla rete : Basket Champions

... in diretta dal PalaPentassuglia, si gioca alle ore 20:30 di mercoledì 3 marzo : la partita è valida per la prima giornata nel gruppo I diLeague 2020 - 2021 . Secondo girone per la ...Ora la Dinamo volta subito pagina e punta i fari sulla doppia trasferta: sabato a Varese per la Lega A e martedì di nuovo in, in una lunga trasferta in Repubblica ceca, a Nymburk .Dopo molte settimane di pausa torna la Champions League e lo fa con la prima giornata di top-16. Due italiane rimaste, ma sia Sassari che Brindisi hanno inanellato due sconfitte. Era Nymburk – Brose B ...Ricomincia la FIBA Basketball Champions League per la Happy Casa Brindisi che, per la prima giornata dei playoffs, affronta gli israeliani dell’Hapoel Unet-Credit Holon. La squadra di coach Frank Vitu ...