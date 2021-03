Basket: Brindisi, finale amaro. L’Hapoel Holon passa in Puglia nella prima della seconda fase di Champions League (Di giovedì 4 marzo 2021) Finisce in modo amaro il finale di partita al PalaPentassuglia. L’Happy Casa Brindisi, infatti, perde contro L’Hapoel Holon con il punteggio di 85-87, fallendo in questo modo la prima chance di mettere la freccia con tre partite in casa consecutive. Senza D’Angelo Harrison, ma con Josh Bostic (8 punti in 13 minuti), non bastano i 15 punti di Raphael Gaspardo e i 12 di Riccardo Visconti a far sì che la connection italiana superi i 17 di C.J. Harris e Chris Johnson. Le cose si mettono subito male per gli uomini di Vitucci, con la coppia Harris-De Zeeuw a causare notevoli sofferenze all’Happy Casa (4-12). Dopo quattro minuti i punti realizzati dalL’Hapoel sono già 18, ma nel finale di quarto arriva un calo netto che consente a Perkins di lanciare un ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 marzo 2021) Finisce in modoildi partita al PalaPentassuglia. L’Happy Casa, infatti, perde controcon il punteggio di 85-87, fallendo in questo modo lachance di mettere la freccia con tre partite in casa consecutive. Senza D’Angelo Harrison, ma con Josh Bostic (8 punti in 13 minuti), non bastano i 15 punti di Raphael Gaspardo e i 12 di Riccardo Visconti a far sì che la connection italiana superi i 17 di C.J. Harris e Chris Johnson. Le cose si mettono subito male per gli uomini di Vitucci, con la coppia Harris-De Zeeuw a causare notevoli sofferenze all’Happy Casa (4-12). Dopo quattro minuti i punti realizzati dalsono già 18, ma neldi quarto arriva un calo netto che consente a Perkins di lanciare un ...

