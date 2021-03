Barcellona, carcere senza cauzione per i sei italiani fermati durante gli scontri per l’incarcerazione di Pablo Hasel (Di mercoledì 3 marzo 2021) I sei italiani fermati a Barcellona negli scorsi giorni non potranno tornare liberi su cauzione. Questa notte un giudice catalano ha emanato un provvedimento di custodia cautelare per i manifestanti fermati lo scorso sabato. L’accusa nei loro confronti è di tentato omicidio, attentato ad agenti e appartenenza a un gruppo criminale, oltre che di danni, disordini pubblici e manifestazione illecita. Delle otto persone fermate, cinque ragazzi e una ragazza sono italiani compresi tra i 28 e 35 anni. La Catalogna è in piazza da giorni ormai per manifestare contro l’arresto del rapper Pablo Hasél, finito in cella per i tweet che attaccavano la monarchia spagnola e le forze dell’ordine e, dicono i manifestanti che affrontano la polizia, per le sue denunce e rivendicazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 marzo 2021) I seinegli scorsi giorni non potranno tornare liberi su. Questa notte un giudice catalano ha emanato un provvedimento di custodia cautelare per i manifestantilo scorso sabato. L’accusa nei loro confronti è di tentato omicidio, attentato ad agenti e appartenenza a un gruppo criminale, oltre che di danni, disordini pubblici e manifestazione illecita. Delle otto persone fermate, cinque ragazzi e una ragazza sonocompresi tra i 28 e 35 anni. La Catalogna è in piazza da giorni ormai per manifestare contro l’arresto del rapperHasél, finito in cella per i tweet che attaccavano la monarchia spagnola e le forze dell’ordine e, dicono i manifestanti che affrontano la polizia, per le sue denunce e rivendicazioni ...

