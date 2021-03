Banzato Federacciai | ‘subito piano siderurgico nazionale’

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 marzo 2021) ”Subito unnazionale per non perdere il treno della ripresa e dare un respiro di lungo periodo a un settore fondamentale per la seconda industria manifatturiera europea”. A chiedere al governo di intervenire con decisione e tempestività è il presidente diAlessandro, forte del buon trend internazionale del settore agganciato dalle imprese italiane, ma stretto tra una Germania che ha appena completato il suoe i rischi di uno shopping estero pronto ad approfittare della mancanza di strategia e visione del sistema Paese. ”Veniamo da anni in cui i nostri governi hanno avuto un’attitudine industriale un po’ debole, hanno guardato al mondo dell’industria con diffidenza e hanno preso iniziative basate sull’emergenza, come sull’Ilva. Ma ora -dice ...