Bagolino (Brescia) – Muore medico schiacciato dalla propria auto a Ponte Caffaro

BreakingItalyNe : Brescia: Scende dall'auto per un guasto e viene travolto dalla sua stessa macchina a Ponte Caffaro di Bagolino: Muo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bagolino Brescia

IL GIORNO

Un medico 67enne è morto ieri mattina a Ponte Caffaro, frazione di) dopo essere stato travolto dalla sua stessa auto che stava controllando. Dramma a Ponte Caffaro , frazione di, in provincia di, dove ieri mattina un medico di 67 ......pochi giorni fa dall' Asst Garda a Gavardo e Leno (comprensivo di sede decentrata a). ... presente all'inaugurazione del nuovo hub vaccinale in provincia diin rappresentanza della ...Samiee Shahrokh, 67enne medico di base di Ponte Caffaro, frazione di Bagolino in provincia di Brescia, è morto nella mattinata di ieri schiacciato dalla sua stessa auto. La vettura si sarebbe mossa, s ...Un medico di 67 anni è morto dopo essere stato travolto dalla propria auto che aveva parcheggiato per controllare la presenza di un guasto al motore. È accaduto ieri, martedì 2 marzo, a Ponte Caffaro, ...